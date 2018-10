'Fijne ijsvloer' Jaap Edenbaan klaar voor winter

De Jaap Edenbaan had in de winter van 2016/2017 grote problemen met de kwaliteit van het ijs. Het was zacht en ribbelig waardoor schaatsen bijna onmogelijk was.



Door de nieuwe koelinstallatie horen die problemen al een jaar tot de geschiedenis van de oudste kunstijsbaan ter wereld. In de afgelopen winter zijn er volgens Wouters amper klachten binnengekomen over het ijs. "We hopen dat komend seizoen weer voor elkaar te krijgen."