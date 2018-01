'Fat activists' bijeen tegen discriminatie dikke mensen

Dikke mensen discrimineren is makkelijk. Kies een locatie voor een bijeenkomst waar de stoelen leuningen hebben en een dik persoon is niet welkom. Een essentieel onderdeel van het symposium Fatties: The Politics of Volume was dat de zitplaatsen op de tribune in het Universiteitstheater van de UvA geen leuningen hebben. Iedereen moest zich welkom voelen.



De krap vijftig deelnemers variëren sterk in maat, bouw en achtergrond.