'Extra kilometers' in rekening gebracht door het GVB

Bij navraag blijkt de boordcomputer bij ingekorte routes in sommige gevallen de tijdelijke eindhalte niet goed te herkennen.



Gevolg is dat het systeem er in dit geval van uitgaat dat de reiziger naar het oorspronkelijke eindpunt op de Martelaarsgracht is gereden en vervolgens de tram terug heeft gepakt naar het Frederik Hendrikplantsoen. Die zogenaamde extra kilometers worden daardoor ook in rekening gebracht.



Oplossing

Hoe dat precies komt is nog niet helemaal duidelijk, aldus de woordvoerder. "We vinden het heel vervelend, want onze reizigers moeten ervan op aan kunnen dat de afrekening klopt. We zijn in kaart aan het brengen in welke gevallen we te veel hebben gerekend en dan zorgen we dat mensen hun geld terugkrijgen. Daarnaast proberen we natuurlijk te zorgen dat het niet nog een keer fout gaat."



Daar neemt Spithorst maar nauwelijks genoegen mee: het stoort hem dat hij pas achter het bestaan van dit probleem kwam op het moment dat hij zelf aan de bel trok.



"Dit speelt kennelijk al geruime tijd, waarom hebben ze gewacht tot er iemand toevallig achter kwam? Veel reizigers zal dit helemaal niet opvallen, mensen laten het saldo op hun ov-chipkaart vaak automatisch opladen." Het GVB buigt het hoofd. "Wij schamen hier ons best een beetje over, maar we gaan het oplossen."