'EMA lokt personeel naar Amsterdam met citytripjes'

Dat zegt Noël Wathion, de brexit-chef van de EMA tegen Politico.



Het agentschap verhuist volgend jaar naar Nederland vanwege de brexit. Met de vakanties wil het EMA zijn personeel overhalen mee te verhuizen. Deze zomer zei nog 30 procent van het personeel van plan te zijn achter te blijven in Londen. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 24 procent.



Volgens het agentschap is dat het gevolg van het promotiebeleid voor Amsterdam. Het agentschap biedt meeverhuizend personeel en zijn of haar partner en kinderen ook gratis Nederlandse taallessen aan.



Het EMA komt eerst in januari naar het Sparkgebouw bij Sloterdijk, tot het permanente kantoor aan de Zuidas af is. De nieuwbouw voor het agentschap is naar verwachting half november volgend jaar klaar.



