'Duitse dienst was gewaarschuwd voor Jawed S.'

In februari merkte een medewerker van een jeugdinrichting veranderingen op in zijn gedrag. Ook liet hij zijn baard groeien.



Die informatie was aan de autoriteiten doorgegeven, meldt het Duitse radiostation SWR. Het districtsbestuur Mainz-Bingen bevestigt dat tegenover De Telegraaf.



De verdachte van de aanslag was als asielzoeker ondergebracht in jeugdinrichtingen in Gau-Algesheim en Oberdiebach. Ook woonde hij een jaar in Piesport, een dorpje aan de Moezel. Hij had asiel aangevraagd. Volgens de SWR was dat afgewezen, maar is S. daartegen in beroep gegaan. Die zaak zou nog lopen.



Spotters

Politie-agenten op Amsterdam Centraal hadden de Afghaan vlak voor zijn daad al op de korrel. Zogenoemde 'spotters', speciale agenten van de politie op het station, zagen hem en vonden al dat hij apart gedrag vertoonde.



"Kort nadat Jawed S. op het station was gearriveerd, viel zijn afwijkende gedrag op bij een van de agenten. Die bleef hem in de gaten houden," vertelde de Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg dinsdag tegen Het Parool.



De negentienjarige Jawed S. was drie kwartier op het Centraal Station voordat hij twee Amerikanen neerstak. Agenten schoten hem vlak daarna neer.



Trots

Volgens Aalbersberg was S. op weg om meer slachtoffers te maken. De agenten wilden hem net aanspraken, toen hij begon te steken. Aalbersberg is trots op deze agenten. "De agenten hebben op een uniek moment het verschil gemaakt, door kalm en heldhaftig op te treden. Zij hebben de stad en ons als Amsterdammers voor veel ellende behoed."



De man was boos op alle Nederlanders vanwege de voortdurende belediging van Allah, de islam en de profeet Mohammed in Nederland, zei hij tijdens verhoren in het ziekenhuis. De Afghaan noemde ook PVV-leider Geert Wilders regelmatig.