Drie uitgebrande auto's op Wittenburg

De auto's stonden geparkeerd in de Kleine Wittenburgstraat. Volgens getuigen die de politie heeft gehoord was kort voor de brand een groepje jongeren gezien die vuurwerk in de buurt aan het afsteken was.



De brand is waarschijnlijk in een auto begonnen en links en rechts uitgeslagen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, maar houdt rekening met brandstichting.