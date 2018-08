'Doorzoeken Facebook hangjongeren ging nog verder'

Dat meldt NRC, op basis van interne stukken die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De gemeente handelde in strijd met de hen bekende regels.



Nu blijkt dat het op sociale media observeren van jongeren nog veel verder ging dan de gemeente eerder in NRC toegaf. De gemeente ontkende eerder na herhaaldelijke vragen van NRC dat er was gekeken naar de inhoud van de profielen. Dat blijkt dus wel te zijn gebeurd.



Volgens de krant heeft de gemeente Amsterdam het Facebookgebruik van tientallen overlastgevende jongeren laten onderzoeken om te kijken met wie ze in contact stonden en waar ze het over hadden. De gemeente zou zo "interessante figuren" hopen te ontdekken die nog niet in beeld waren.



Ook is de raad verkeerd geïnformeerd. Eind 2015 analyseerde de gemeente 64.540 Facebookprofielen om te achterhalen welke online contacten 126 overlastgevende jongeren in Amsterdam-Zuid hadden. Een jaar later werden bijna 7.000 Facebookconnecties van 36 leden van een jongerengroep in stadsdeel Noord onderzocht.