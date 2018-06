'Doop Randstad om tot Nieuw Amsterdam'

Volgens Cushman & Wakefield laten Amsterdam en andere steden in de Randstad veel kansen liggen. Ze 'werken een beetje samen' en 'concurreren een beetje'. Maar dat is niet genoeg om de concurrentieslag met metropolen als Londen en Parijs te winnen.



"Over tien à twintig jaar bestaat Europa uit een beperkt aantal stedelijke gebieden waar het gebeurt. Nederland moet daarbij zijn en dat kan."



'Durf een wereldstad te bouwen'

Jeroen Lokerse van Cushman & Wakefield voorziet toekomstige knelpunten die niet opgelost kunnen worden binnen de stadsgrenzen. "Op gebieden als mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid is bovenstedelijke regie nodig."



Amsterdam is daar een voorbeeld van. "Het is een mooie plek waar mensen graag naar toe trekken om te werken of studeren." Maar het knelt in de publieke ruimte. "Dat verplicht de stad om groter te denken," stelt Lokerse.



Als aantrekkelijke stad kan juist Amsterdam profiteren van een groter, economisch sterk gebied. "Maar dan moeten we een wereldstad durven te bouwen."



Nieuw Amsterdam

Door de krachten van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag én Eindhoven te bundelen, wordt Nederland als stedelijke regio volgens Cushman & Wakefield aantrekkelijker dan Londen of Parijs.



De nieuwe gemeente zou Nieuw Amsterdam moeten gaan heten. Een naam die niet overal zal bevallen. We moet het volgens Lokerse dan ook vooral zien als startpunt voor de discussie over intensievere samenwerking.



"Het is een werktitel. Toch moeten we niet onderschatten dat Amsterdam een uniek sterke merknaam is."



Van der Laan

Nieuw is het idee voor een Randstadgemeente niet. Eberhard van der Laan zag een megastad wel zitten. De toenmalige burgemeester noemde vorig jaar in Zomergasten New York als voorbeeld.



"Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn één grote stad met het Groene Hart als een soort Central Park."



