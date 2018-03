'De unieke winkels verdwijnen in de Negen Straatjes'

De ondernemer die heel zijn leven wil blijven zitten, die gaat nu weg

"Maar die winkels zijn wel de enige die de hoge huren kunnen betalen," zegt Tuerlings. "Het paradoxale is dat de huren van winkelpanden fors stijgen, maar dat er ook steeds meer panden leeg blijven staan."



Gemeenteraadslid Tiers Bakker van de SP wil dat de kleine winkeliers meer worden beschermd.



"De situatie is nu al onhoudbaar," zegt Bakker. "De grote ketens die uit prestigeoverwegingen een afdeling in het centrum van Amsterdam willen hebben, betalen de hogere huur toch wel. Maar die blijven meestal maar een paar jaar. De ondernemer die heel zijn leven wil blijven zitten, die gaat nu weg."



Marianne Tuerlings wordt de aandacht nu bijna te veel. "Ik had niet verwacht dat mijn vertrek zo zou leven in de buurt. Er komen nu zoveel mensen dat ik ook wel eens denk: nu is het wel genoeg. Ik moet hier ook nog gewoon werken."



Bewoners komen vaak bij haar langs voor een goed gesprek, of om even aan het textiel te voelen. "Het is de afgelopen vijftien jaar alleen maar positiviteit geweest en dan wil ik het niet negatief afsluiten."



'Sieraad voor de omgeving'

Buurtbewoonster en vaste klant Annemarie Weggelaar treurt ook om het verdwijnen van Shirdak.



In een ingezonden brief in buurtkrant De Jordaan & Gouden Reael noemt zij de winkel 'een sieraad voor de omgeving'. 'Even binnenkomen en rondkijken is al fijn. Een klein bedrijf met een bijzondere en vrolijke uitstraling moet plaatsmaken voor een kantoor waar geen inwoner of toerist op zit te wachten.'



De vaste klanten van Shirdak hoeven na de sluiting niet zelf naar Centraal-Azië voor een kleed of een omslagdoek, want online gaat Tuerlings gewoon door met de verkoop. "Wel heb ik nu eindelijk de tijd om een joert te kopen."