'De plek van Paul Vugts op de redactie is al te lang leeg'

Een lege plek op de redactie stemt meestal optimistisch. Achtergelaten aantekeningen, wat boeken en snelle noti­ties zijn het bewijs dat binnen de journalistiek altijd haast is.



De journalist is op pad. Nieuws, een interview, of een achtergrondgesprek. Afspraken, krabbels, dead­lines. Mailen, bellen, lezen. Altijd maar weer - op jacht naar het verhaal.



De werkplek van misdaadjournalist Paul Vugts is al enkele maanden verlaten. Hij zat hier de afgelopen 20 jaar bijna elke dag, tot begin oktober. Toen moest hij zijn dagelijkse route opeens drastisch aanpassen.



Safehouse

Vugts kan niet meer zomaar de redactie op lopen en zijn werk doen. Hij staat al meer dan 100 dagen op een dodenlijst. Een dreiging die als serieus wordt beoordeeld door specialisten, met als gevolg dat Vugts en zijn geliefde hun huis én hun stad moesten verlaten.



Ze wonen in een safehouse, op een geheim adres in een onbekende plek. Als we met Vugts afspreken wordt door een speciale eenheid eerst de locatie gescreend. Waar Paul is, zijn ook altijd breedgeschouderde heren in de buurt.



Zijn leven is een bewegende kooi geworden - al houdt Vugts het zelf liever luchtig. "Als ik straks met mijn collega's wil meedoen aan het jaarlijkse bowlingtoernooi, huren we gewoon een baantje erbij."



Persvrijheid

Bedreigingen zijn binnen de misdaadjournalistiek niet ongebruikelijk. It comes with the job, wordt dan gezegd. Maar deze dreiging, stellen de veiligheidsdiensten, is anders. De stroom aan informatie over het gevaar dat Vugts loopt, is opvallend accuraat. Vugts en ook Het Parool kregen het dringende advies geen enkel risico te nemen.