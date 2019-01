'De groep daklozen die hier aanklopt, is helemaal niet veranderd'

Het gaat altijd over toeristen, de drukte, taxi's en huisvuil, nooit over daklozen

Jaap Oudman van Oudezijds 100 ziet ook geen toename van buitenlandse daklozen. Hij heeft juist het idee dat de overlast van daklozen minder wordt. "De overlast van drugsgebruikers en dealers is vele malen groter."



Bij inloophuis De Kloof van De ­Regenboog Groep op de Kloveniersburgwal krijgen daklozen rond het middaguur hutspot. In de gang ligt een man op een matras met zijn hond naast zich. Het mag voor een keertje. De Kloof bestaat sinds 1958, vertelt Kathleen Denkers die er veertien jaar werkt. "De groep die hier aanklopt, is helemaal niet veranderd."



Ook bij de Princehof op de Oudezijds Voorburgwal is men verbaasd over de bevindingen van de ombudsman. "Sinds we hier zitten, is er juist minder overlast. De buurt is daarom blij dat we hier zijn," zegt locatiehoofd Anita Suuroverste.



De Regenboog Groep ziet bovendien de bezoekersaantallen op haar acht locaties, waarvan drie in het Centrum, dalen. De organisatie ving vorig jaar 4927 daklozen op, tegenover 5292 in 2017 en 5533 in 2016.