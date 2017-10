'De Bijlmerramp heeft ook voor verbinding gezorgd'

De vuurzee van de brandende flats staat Kwame Adu-Ampoma (62) nog helder voor de geest. "Ik was thuis in Reigersbos toen ik een telefoontje kreeg van iemand die me vertelde dat er een vliegtuig was neergestort in de K-buurt."



"Er woonden veel Ghanezen in de getroffen flats. We zijn samen gaan kijken of we iets konden doen, maar het gebied was toen al afgezet. We konden er niet meer bij. Het bood een verschrikkelijke aanblik.