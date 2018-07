'Dat Mike I. liquidatie voorbereidde is alleen speculeren'

Dat stelde advocaat Christian Flokstra donderdagmorgen in zijn pleidooi, nadat aanklagers Anke van de Venn en Hetty Hoekstra woensdag tien jaar cel hadden geëist voor het voorbereiden van die liquidatie.



Flokstra zei te begrijpen dat justitie er alles aan wil doen om liquidaties op te lossen of te voorkomen, maar hij vindt dat de staat niet mag 'marchanderen' met de eisen die de wet stelt aan het bewijzen van een moordplan.



Bijzondere interesse

De raadsman erkent dat het verdacht is dat I.'s medeverdachten maandenlang 'een bijzondere interesse hadden' voor de Pierre Kempstraat in Almere, waar het vermoede doelwit woonde, en dat ze spraken over observaties en (het in brand steken van) vluchtauto's.



In de dagen voor zijn arrestatie ging I. ook mee op pad. Toen Quincy S. en hij door een arrestatieteam van de weg waren gereden, bleek I. twee lagen kleding en handschoenen te dragen en had Quincy S. een vuurwapen.



Straattaal

Hun missie kan echter 'tal van criminele doelen' hebben gehad, zoals 'afpersing, diefstal met geweld, een ripdeal (drugsdiefstal), bedreiging of ontvoering'.



Er is geen bewijs dat I. wist wat zijn medeverdachten de maanden tevoren hadden gedaan en besproken en de officieren van justitie 'speculeren' over wat is gezegd in de 417 gesprekken van hen die met heimelijk geplaatste apparatuur zijn opgenomen in hun auto. Die gesprekken zijn grotendeels onverstaanbaar, vaag, in straattaal en in Surinaams dat liefst vier tolken verschillend vertaalden.



Met benzine gevuld flesje

Dat de verdachten El J. tijdens hun observaties nog niet hadden gezien en dat I. en S. een eerder met benzine gevuld flesje die avond niet bij zich hadden - volgens justitie bedoeld om de vluchtauto in brand te steken - vindt de advocaat 'een contra-indicatie' van hun plan El J. die nacht dood te schieten.



Flokstra hoopt dat de rechtbank een recent arrest van het Amsterdamse gerechtshof overneemt, waarin het hof twee Amsterdammers vrijsprak omdat ze weliswaar op pad leken voor criminele plannen met zeer ernstig geweld, maar onvoldoende vast stond dat het om een liquidatie ging - zoals justitie had betoogd.