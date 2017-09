'Dachautje spelen': Andere Tijden over ASC-ontgroening 1962

De ontgroeningsperikelen bij het ASC zijn wel vaker in het nieuws, maar zo bont als met het het 'Dachau-incident' in 1962 werd het niet vaak meer. Althans, niet in de openbaarheid.



Het zou bedoeld zijn als misplaatste grap. Zo'n 200 kaalgeschoren en bevuilde eerstejaarsstudenten zaten op de zolder van de ASC-sociëteit, toen iemand 'en nu gaan we Dachautje spelen' riep. De lugubere foto spreekt boekdelen. Zo'n 200 uitgeklede, kaalgeschoren eerstejaarsstudenten zijn omringd door ouderejaars. Er staan schermen die de muren van de sociëteit moeten beschermen tegen de witte verf die over de feuten werd gestort, en in hun midden bevindt zich een biggetje. Volgestopt met laxeermiddel.



Zwijgplicht

De feuten hadden een zwijgplicht over het incident. Niet verwonderlijk, omdat alle ontgroeningsrituelen met mysterie en stilte zijn omringd. Het incident ging pas aan het rollen toen het in de publiciteit kwam doordat de latere VPRO-journalist Wim Noordhoek uit de ontgroening stapte en tegen zijn vader uit de school klapte. Die stuurde vervolgens een ingezonden brief naar NRC, waarna de corpscultuur tot in de New York Times werd uitgemeten.



VPRO's Andere Tijden blikt zaterdag terug, met vijf eerstejaars en de voormalig rector van de ASC-senaat. Presentator, zanger en acteur Edwin Rutten, bekend van onder meer de Film van Ome Willem, was dat jaar feut. "Het was een stupiditeit," zegt Rutten in Andere Tijden. Aan het woord is ook Michiel de Cohen de Lara, die niet meer durft te zeggen dat zijn ouders omkwamen in een kamp.



De uitzending zaterdag besteedt tevens aandacht aan de verdere incidenten die door de publiciteitsstorm aan het licht kwamen en de straffen die werden opgelegd, zowel aan de daders als aan de lekkende corpsleden.



Lees ook: Buren dispuutshuis wanhopig door overlast en Aso-wet nog dit jaar inzetbaar tegen dispuutshuizen