'Cybercrimineel doet het minder vaak voor het geld'

Hacken, kwaadaardige software verspreiden of een ddos-aanval uitvoeren: het is cybercriminelen lang niet altijd te doen om er geld mee te verdienen.



"Ze willen iets leren, kijken hoever ze kunnen komen of ermee een boodschap overbrengen," zegt Weulen Kranenbarg. En daarin verschillen ze van de traditionele inbreker of straatrover, blijkt uit het promotieonderzoek van de criminoloog.



Werk of studie

Maar hebben ze wel door dat hun digitale 'geëxperimenteer' wel degelijk crimineel gedrag is? Kranenbarg: "Ik heb voor mijn promotie gesproken met mensen die in het verleden al in aanraking zijn gekomen met politie of justitie, dus die weten het wel. Maar bij 'first offenders' kan dat zeker een probleem zijn. Je ziet niet direct wat voor schade je aanricht, en wie de slachtoffers zijn."



Ook worden computercriminelen niet geremd door het volgen van een studie of hebben van een baan, wat bij 'gewone' criminaliteit wel zo is. "Op het werk hebben ze soms juist de gelegenheid om ermee bezig te zijn, zeker als je in de it-sector werkt. Je zit bijvoorbeeld veel tijd achter een computer, of hebt toegang tot de ict-systemen van je baas."



Gezin

Verder is een belangrijk verschil dat de vrienden om de cybercriminelen heen minder vaak zelf ook crimineel zijn. Een mogelijke reden: ze zijn minder nodig dan bij de klassieke boef. "Je hoeft niet van je vrienden te leren hoe je iets aan moet pakken. Online kun je alles vinden," legt Kranenbarg uit.



Wie wel veel invloed op de cybercrimineel blijken te hebben, meer nog dan bij traditionele criminelen, zijn partners en kinderen. Met een gezin thuis wordt de kans veel kleiner dat iemand de digitale criminaliteit ingaat.



Daar tegenover staat dat voor iemand die alleen woont of voor een alleenstaande ouder de cybercriminaliteit juist méér lonkt. Ook dit geldt sterker dan bij een traditionele crimineel.



