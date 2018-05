'Creatievenhotel' Soho House mag open van Raad van State

De komst van Soho House naar creatief walhalla Amsterdam leek jaren geleden al in kannen en kruiken, maar stuitte zowel bij de eerst gekozen locatie, het voormalig kantoor van de Weekbladpers aan de Raamgracht, als bij het Bungehuis op taai bewonersverzet.



Overlast

Omwonenden stapten naar de rechter omdat ze bang waren voor overlast van de club, die een dakterras en zwembad op het dak krijgt. Bovendien beschikt Soho House naast clubruimten over 79 'ledenkamers' voor de circa 70.000 leden van de internationale keten als deze Amsterdam aandoen.



De hotelkamers worden niet aan toeristen verhuurd, maar zouden toch niet stroken met het strenge hotelbeleid dat in de Amsterdam geldt.



Omdat de juridische procedures geen gevolgen hadden voor de verbouwing van het Bungehuis is Soho House inmiddels nagenoeg klaar. "We zijn op eigen risico doorgegaan met de bouw van dit miljoenen- project met het idee dat het zal lukken."



Meubels

Bouwvakkers leggen nu de laatste hand aan vloeren en installaties, terwijl de eerste meubels al in de 79 hotelkamers staan. In de restaurants, de andere voor leden, is de keukenapparatuur al geïnstalleerd.



De begane grond - met spa, restaurant en zalen - is niet alleen voor leden, maar voor voor iedereen toegankelijk. "Dit Soho House is bedoeld voor Amsterdammers," zegt Geertman. "Dat er mensen zijn die het inmiddels te veel vinden met hotels in deze buurt, dat kan ik me nog wel voorstellen. Alleen is Soho House geen hotel."