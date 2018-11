'Corporaties kunnen niet zonder verkoop'

De Amsterdamse woningcorporaties hebben vrijwel geen geld om het verval in achterstandsbuurten tegen te gaan. De financiële situatie verschilt per corporatie, maar volgens de corporatiebesturen schieten de budgetten zonder de verkoop van sociale huurwoningen tekort. Vooral het bestuur van De Key waarschuwt voor te hoog gespannen verwachtingen.



"Wij kunnen maximaal twee- tot driehonderd huizen ingrijpend verbeteren," zegt Leon Bobbe, bestuursvoorzitter van De Key. "In dat tempo zijn we 100 jaar bezig om al onze 35.000 woningen aan te pakken."



Er is volgens Bobbe geen zicht op verbetering. "Iedereen ervaart dat de financiële ruimte krapper wordt. Corporaties besteden per woning per jaar bijna vijf maanden huur aan belastingen."



En: "In het coalitieakkoord van Amsterdam staat dat woningcorporaties geen woning meer mogen verkopen. Als de gemeente daaraan vasthoudt, kunnen we het helemaal schudden."



Groeiende tweedeling

Vorige week stelde onderzoeksbureau Rigo in een rapport dat de leefbaarheid in achterstandswijken sinds 2012 verslechtert. Dat komt doordat kwetsbare groepen een huis zoeken in buurten waar de huren nog laag zijn. In die wijken staan de slechtste huizen.



Als bestuurslid van corporatiekoepel Aedes en initiatiefnemer van het onderzoek van Rigo is Hester van Buren, bestuurder van Rochdale, ook bezorgd. Ook zij wijst op de krappe financiële middelen.



"Dit jaar moet een keerpunt worden. Maar woningcorporaties hebben veel taken, denk aan duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. We moeten keuzes maken. Het betekent dat als we zowel nieuwbouw als de ontwikkelbuurten willen doen, we woningen moeten blijven verkopen. De opbrengsten hebben we in onze begroting opgenomen."



Stedelijke vernieuwing

Volgens Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, heeft het Rigowetenschappelijkbewezendatde tweedeling groeit.



"Het rijk is in 2012 gestopt geld in de stedelijke vernieuwing te steken. Tegelijkertijd moesten mensen in zorginstellingenweer thuis gaanwonen, zonderdatwerdnagedacht over de gevolgen voor de woonwijken waar ze in terechtkwamen. In Amsterdam is de situatie iets beter dan elders omdat hier is geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing. Binnenkort worden plannen bekendgemaakt voor De Banne in Noord en de H-buurt in Zuidoost."