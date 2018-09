De door op de vlucht doodgeschoten Aaros is een neef van L. en was door hem geworven.



Trouwste bezoekers

In februari 2013 was L. met de toen voortvluchtige Benaouf A. en nog een vriend gearresteerd in Rotterdam. A. werd toen gezocht voor het aansturen van de liquidatie van de Amsterdams-Marokkaanse crimineel Najeb Bouhbouh in oktober 2012 in Antwerpen.



Sinds 'Ben' was gearresteerd en veroordeeld tot twaalf jaar voor de liquidatie van Bouhbouh was L. één van zijn trouwste bezoekers in de gevangenis.



Advocaat Robert Malewicz van Abdelghafour L. wil nog niets zeggen over de zaak en de rol waarvan justitie L. beschuldigt.



