'Coolste Baan' trekt bijna 160 duizend bezoekers

Een ruime meerderheid van hen, 107 duizend mensen, bond zelf de schaatsen onder. Nog eens 50 duizend andere bezoekers kwam vorige weekend naar het WK Allround dat op vrijdag, zaterdag en zondag in het stadion gereden werd. Van tevoren werd op 130.000 bezoekers gerekend.



Daarmee is 'De Coolste Baan van Nederland', zoals het stadion eens in de vier jaar genoemd wordt, dit jaar een groter succes dan in 2014. Toen kwamen 108 duizend bezoekers naar het stadion toe om te schaatsen of te kijken. Destijds werd het Nederlands kampioenschap verreden in Zuid.



Daarmee is de coolste baan nog altijd geen melkkoe, maar wel goede reclame voor het stadion. 'Dat merken we al gedurende de hele periode van de Coolste Baan: het zet het olympisch gebied op de kaart,' zei directeur Carla de Groot woensdag op BNR Nieuwsradio. 'Het heeft allerlei andere componenten die voor ons bijzonder aantrekkelijk zijn.'



Het aanleggen van de schaatsbaan kwam het Olympisch Stadion ook op kritiek te staan. Amina Schellekens, atleet van vereniging Phanos, noemde het 'ronduit belachelijk' dat het stadion 'weer beschadigd' werd. De verenigingen die normaal gesproken gebruik maken van de sintelbanen volgens directeur De Groot echter in hun overeenkomst met het stadion kunnen lezen dat de coolste baan in de wintermaanden opnieuw aangelegd zou worden.