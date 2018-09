'Controle op luchtvracht op Schiphol rammelt'

Daardoor kunnen onder meer ladingen met militaire goederen, onderdelen en andere strategische spullen via Schiphol worden doorgevoerd naar landen waartegen een wapenembargo geldt, zoals Rusland en Saudi-Arabië. Dat meldt de Groene Amsterdammer na eigen onderzoek.



De douane weet nog wel geregeld militaire zendingen te onderscheppen, waarna het Openbaar Ministerie (OM) vervolging instelt. De afgelopen jaren is dat vaker gebeurd.



Militaire goederen

Zo kregen het afgelopen anderhalf jaar vijf luchtvrachtbedrijven op Schiphol boetes van tienduizenden euro's, omdat ze illegaal militaire goederen doorvoerden, van drones tot straaljageronderdelen. Het gaat om Qatar Airways en Swissport, AirBridgeCargo, U-freight en KLM. Vaker worden waarschuwingen uitgedeeld.



De bedrijven moeten zelf de zendingen controleren en in Nederland eventueel vergunningen aanvragen voor de ladingen. Maar dat gebeurt niet altijd of niet goed. Dat zou komen door tijdgebrek, personeelstekort, hoge werkdruk, gebrek aan prioriteit of door technische obstakels.



Chemicaliën

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar illegale uitvoer is recent verdubbeld. Volgens het OM waren er tussen 2013 en 2016 jaarlijks tussen de vijf en acht zaken. In 2017 waren het er tien en halverwege dit jaar staat de teller ook al op tien.



In twee zaken ging het om chemicaliën die waren bestemd voor Syrië. Eén onderzoek heeft betrekking op zeven Nederlandse bedrijven die diensten of onderdelen hebben geleverd voor de brug van Rusland naar de door Moskou ingelijfde Krim.