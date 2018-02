'Communicatie- en mediastudies UvA beste ter wereld'

Vorig jaar behaalden deze opleidingen nog de tweede plek in de ranglijst.



De QS World University Ranking beoordeelt ongeveer 900 universiteiten per opleiding, onder meer op academische reputatie, de reputatie bij werkgevers en het aantal keren dat wetenschappers worden geciteerd in toonaangevende bladen.



Top twintig

Ook de opleidingen linguistiek, psychologie, antropologie, geografie en sociologie van de UvA scoren goed met een plaats in de top twintig van de 900 onderzochte universiteiten.



De opleiding theologie van de Vrije Universiteit (VU) scoort wereldwijd een zevende plaats. De tandheelkundige opleiding van de ACTA komt op de vierde plek van de ranglijst.



Daling

De UvA daalde wel een plekje op de algemene ranglijst per universiteit, dus niet die per opleiding. Daarin eindigde de UvA met de 58e plaats één plekje lager dan vorig jaar. De VU daalde van 199 naar 218.



Ook de universiteiten van Leiden (109), Utrecht (109), Wageningen (124), Rotterdam (147) en Maastricht (200) staan dit jaar minder goed aangeschreven. De Rijksuniversiteit Groningen blijft op de 113e plaats steken. Alleen de technische universiteiten van Delft en Eindhoven wisten in rang te stijgen.



Delft is ook de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit, op plek 54. Vorig jaar was dat nog de 62e plaats. TU Eindhoven wist de 104e plaats te bemachtigen, vergeleken met 121 een jaar eerder.