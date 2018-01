'Cafeïne uit energydrinks veroorzaakt klachten bij kinderen'

1. Wat zijn het?

In kleurrijke verpakkingen en in tal van smaken, prijsklassen en merken staan de energiedrankjes in de schappen. "Energiedranken zijn in de jaren veertig in Japan ontwikkeld voor piloten die lang in de lucht zaten. Later ging Korea ze maken voor zakenmensen die lang wakker moesten blijven," aldus Jaap Seidell, hoog­leraar voeding en gezondheid aan de VU.



Niet voor kinderen dus. Toch zijn de suiker- en cafeïnehoudende blikjes vooral onder scholieren populair.