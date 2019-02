'Buitensluiting' levert Liliane Fonds geld op

Dat zei een woordvoerder namens de organisatie.



Via een 'rad van fortuin' met allerlei lichaamskenmerken werd vier avonden lang bepaald wie er niet zou worden bediend en alleen water en brood zou krijgen, terwijl de tafelgenoten een driegangenmenu van Miljuschka Witzenhausen kregen voorgeschoteld.



Dat waren achtereenvolgens degenen met de lichtste ogen, de langste haren, de kortste armen en de dunste wenkbrauwen.



Gasten hoefden niet te betalen, maar konden een donatie doen aan het Liliane Fonds. Ze gaven gemiddeld 40 euro per persoon. De eerste avond, woensdag, was besloten. De andere drie avonden waren voor iedereen. Alle avonden waren uitverkocht.



Schokkend

Het fonds wilde met de actie mensen laten voelen hoe het is om te worden buitengesloten op basis van een uiterlijk kenmerk, zoals miljoenen gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden dat dagelijks ervaren.



De reacties liepen volgens de woordvoerder uiteen. Sommige gasten vonden het schokkend te worden genegeerd door het personeel, anderen vonden dat de actie nog wel harder had gemogen, bijvoorbeeld door mensen met het fysieke kenmerk 'van de dag' echt buiten te laten staan.



Omdat het thema 'buitensluiting' nog niet is uitgeput, krijgt de actie een vervolg. In welke vorm is nog niet bekend.



