'Broer kroongetuige Nabil B. vroeg wél om bewaking'

De familie van de op 29 maart in Amsterdam-Noord geliquideerde Reduan B. had volgens direct betrokkenen juist herhaaldelijk aangedrongen op maatregelen en gewezen op de zorgplicht van de overheid. Reduan B. zei als ondernemer geen idee te hebben welke maatregelen nodig waren. Hij wilde dat van de specialisten van het Openbaar Ministerie (OM) horen.



Hij en het merendeel van de familieleden waren volgens de betrokkenen niet of nauwelijks beveiligd toen het nieuws over de kroongetuige op 23 maart in hun ogen 'triomfantelijk' naar buiten werd gebracht.



De familie had verwacht dat de kroongetuige pas zou worden gepresenteerd als de kopstukken uit de door hem beschuldigde misdaadgroep waren gearresteerd. De reden van die vroegtijdige bekendmaking van de kroongetuige was dat het OM een verdachte die in december was gepakt, in de cel wilde houden.



'Onderschatting'

B.'s naasten waren verbijsterd en woedend toen justitie na de moord, zes dagen later, naar buiten bracht dat hij beveiliging had afgeslagen.



Reduan B. was fel tegenstander van de kroongetuigendeal van zijn broer, juist ook omdat die de levens van de hele familie in gevaar bracht.