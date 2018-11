'Brandweerman' (24) opgepakt voor flessentrekken

De man deed vermoedelijk alsof hij brandweerman was, gaf in een bar drankjes weg en vertrok vervolgens zonder te betalen. Dit was waarschijnlijk niet de eerste keer, ook in het oosten van het land zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan flessentrekkerij.



De man had geen vaste woon- of verblijfplaats, wel bleek hij werkzaam in Amsterdam. Uit het politiesysteem kwam naar voren dat hij nog 88 dagen de gevangenis in moet. De brandweer Amsterdam-Amstelland had nog nooit van de man gehoord.



Hij wordt verhoord over de aangiften die tegen hem zijn gedaan.