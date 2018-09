'Bloedtest helpt bij diagnose alzheimer'

Vooral voor wetenschappelijk onderzoek is de bloedtest interessant Hoogleraar Frans Verhey

Over twee jaar kan de bloedtest een reguliere test voor patiënten zijn, aldus Teunissen.



In samenwerking met het Belgische biotechbedrijf ADx NeuroSciences werkt de onderzoeksgroep van Teunissen aan officiële certificering van de test.



Frans Verhey, als hoogleraar ouderenpsychiatrie van Maastricht UMC niet betrokken bij de ontwikkeling van de bloedtest, is enthousiast over het onderzoek van Teunissen. "Het is technisch een knappe prestatie, al moeten de resultaten eerst de wetenschappelijke toets der kritiek doorstaan door publicatie in de vakliteratuur. Er zijn nog geen artikelen over deze bloedtest verschenen."



Niet specifiek

Over de toepassing is Verhey ook enthousiast, maar hij houdt een slag om de arm. "Vooral voor wetenschappelijk onderzoek is de bloedtest interessant, omdat het hersenvochtonderzoek met een ruggenprik kan vervangen. Het wordt echter niet mogelijk om met één prik te weten of iemand binnen een aantal jaren dement wordt, en daar gaat het nu net om."



Het vaststellen van de diagnose alzheimer is voor artsen een moeilijk proces. Er wordt gekeken naar de toestand van de patiënt en de hoeveelheid amyloid, ook worden hersenscans en neurocognitieve tests gebruikt.