'Blijven Britten EU-burgers na brexit?'

Er is nog heel veel discussie over Brexit. Wij voelen ons als stukken op een schaakbord.

Daarmee is een precedent geschept voor 1,2 miljoen Britten op het Europese vasteland, zegt advocaat Christiaan Alberdingk Thijm.



Garantie

Hij verdedigt vijf Nederlandse Britten die het kort geding aanspanden tegen de Nederlandse staat. De Britten zijn bang dat ze het land uit worden gezet als de brexit een feit is. Daarom willen ze dat Nederland hun rechten garandeert.



Een doorverwijzing naar het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg was bij voorbaat al het hoogst haalbare en dus zijn Alberdingk Thijm en zijn cliënten blij met de uitspraak die de rechter woensdag deed. "Deze zaak is bedoeld om duidelijkheid te krijgen", zegt Stephen Huyton, een van de eisers. "Er is nog heel veel discussie over Brexit. Wij voelen ons als stukken op een schaakbord."



Onzekerheid

Alberdingk Thijm hoopt vooral aan de discussie en ruis iets te kunnen doen. "Het belangrijkste vind ik dat de onzekerheid wordt weggenomen. Mijn cliënten vinden dat hun EU-rechten behouden moeten blijven." De zaak die de Amsterdamse rechter woensdag naar Luxemburg doorverwees is de eerste Brexit-gerelateerde zaak waar het Hof naar kijkt.



Volgens de voorzieningenrechter in Amsterdam is het maar de vraag of de Britten hun EU-burgerschap kwijtraken als een einde komt aan het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië.



