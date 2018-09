'Blackspot' Marnixstraat-Elandsgracht op de schop

De kruising is voor veel Amsterdammers een beruchte oversteek vanwege het kriskrassende verkeer. Het stadsdeel ontvangt dikwijls klachten over het kruispunt.



Tussen januari 2016 en juli 2017 zijn er 7 ongevallen gemeld, waarvan een fietser met letsel. Het aantal bijna-ongevallen, vooral met fietsers, ligt veel hoger. Het kruispunt is door de Werkgroep Blackspots Amsterdam als blackspot aangemerkt.



Busstation

De ingrepen moeten meer ruimte voor voetgangers en fietsers creëren en de haltes van het openbaar vervoer toegankelijker maken. Ook worden de mogelijkheden onderzocht of het busstation verplaatst kan worden naar de Elandsgracht om de kruising te ontlasten.



De komende tijd benadert de gemeente mensen die zich hebben gemeld over het kruispunt over de herinrichting, net als ondernemers uit de directe omgeving en de ouders van de 14e Montissorischool in de Jordaan.



Fietsring

De aanpak van het gevaarlijke kruispunt valt samen met werkzaamheden aan het tramspoor, en is onderdeel van de uitrol van de fietsring van de Czaar Peterstraat tot het Haarlemmerplein.



Net als nu al het geval is op een deel van de Sarphatistraat, wordt over de rest van deze route een fietsstraat van rood asfalt aangelegd, waarbij de auto te gast is. Het gevaarlijke kruispunt Marnixstraat-Elandsgracht is één van de eerste onderdelen van de herinrichting van de route.



Lees ook: De gevaarlijkste straten: Surinamestraat en Weesperzijde