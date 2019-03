'Bijna verdubbeling aantal leerlingen Cornelius Haga'

Of de gegevens kloppen is niet te verifiëren. Scholenvereniging Osvo, die de aanmeldingen van achtstegroepers bijhoudt, wil niets zeggen voordat de loting, of matching, heeft plaatsgevonden. Ook al is de aanmeldingsperiode op 15 maart gesloten.



Wijzigingen

Officieel horen leerlingen pas op 4 april op welke school zij zijn geplaatst. Ook andere schoolleiders willen niet delen hoeveel kinderen zich hebben aangemeld. Dat is een afspraak die is gemaakt binnen Osvo, waarvan SIO overigens geen lid is, omdat men niet wil dat ouders en leerlingen plotseling nog wijzigingen gaan doorgeven.



Overigens wil Atasoy nog meer leerlingen werven, ook na de lotingsronde. "We zijn nog niet aan werven toegekomen, maar door de opstelling van andere scholen en de gemeente, gaan we binnenkort actief werven. We gaan dan elke nieuwe leerling een elektrische fiets en een laptop aanbieden." Atasoy wil wachten tot andere scholen hun formatie rond hebben, voordat hij zijn wervingsactie start. "Dan gaan we in de tweede ronde leerlingen bij hun wegtrekken. Het wordt een koekje van eigen deeg." De bestuurder zegt dat hij ruimte heeft voor zeker 300 nieuwe leerlingen. "Als je kijkt naar vorig jaar stroomde 30 procent nog in de tweede ronde binnen." Eén van de marketingacties zal zijn om de naam van de school op de gevel van het gebouw vlakbij station Sloterdijk te zetten, dat is tot nu toe niet gebeurd.



