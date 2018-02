'Bieden op nieuwbouw stimuleert gekte op de woningmarkt'

Ivens reageert daarmee op een brief die hij in december kreeg van een Amsterdammer die zich zorgen maakt over de vermeende trend kopers ook al te laten bieden op woningen die nog moeten worden gebouwd.



Hiervan zou onder meer sprake zijn bij Project Klein Kadoelen en eerder bij Kade Noord.



'Als starter/middeninkomen had je nog wel een kans op een redelijk betaalbare nieuwbouw­woning. door het biedingensysteem is deze kans er niet meer,' aldus de briefschrijver.



Vinger aan de pols

Volgens Ivens komt het 'gelukkig' nog niet vaak voor: "Bij de meeste projecten in Amsterdam wordt een vaste prijs gehanteerd. Ontwikkelaars mogen echter zelf bepalen hoe ze een huis verkopen, daar heeft de gemeente geen invloed op."



De wethouder zegt wel de vinger aan de pols te houden.



"We zijn tegenwoordig op structurele basis in gesprek met de Makelaarsvereniging Amsterdam. Ik ga hen vragen zich uit te spreken tegen het bieden op nieuwbouwwoningen en dit uit te dragen aan de makelaars in Amsterdam, maar die zijn niet allemaal bij de vereniging aangesloten."



