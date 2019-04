'Bezoekersvergunning Amsterdam is ongemakkelijk'

Met de forse verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers gaat een grote wens van het college in vervulling. Let wel, aan het tarief voor de vergunningen voor bewoners verandert nog niets. Waarvan akte.



Bij ons in West stijgt het uurtarief met 87,5 procent naar zes euro. Het doekje voor het bloeden, een verhoging van de uren waarop je je bezoek met korting mag laten parkeren, levert vooral sociaal ongemak op. De geparkeerde uren op zo'n zogenaamde bezoekersvergunning reken je als bewoner zelf af.



De helft van zes euro levert op zondagmiddag nog steeds een duur parkeerkaartje op, dat niet elke bewoner kan betalen. Tenzij je je bezoek een Tikkie stuurt, maar dat is wat ik bedoel met sociaal ongemak.



Het alternatief, het aanbod van zogenaamde Park & Rides aan de rand van de stad, is best een elegante oplossing. Ze zijn vanuit West sinds de Noord/Zuidlijn wel minder goed bereikbaar. En eigenlijk ook vaak vol. Afgelopen zondag ook. De dichtstbijzijnde P+R waar wel plek was, bevond zich op veertig ov-minuten afstand.



Gemeentebestuur, met dit beleid jaagt u niet alleen bezoekende automobilisten de stad uit, maar op den duur ook gezinnen, ouderen en eigenlijk iedereen van wie het sociale leven verder reikt dan de A10.



We hebben allemaal recht op visite, dus doe iets aan die ongemakkelijke bezoekersvergunning en de nauwelijks soelaas biedende P+R-terreinen.



Chris Maagd, Amsterdam