'Bewonersinspraak is een fopspeen'

De gemeente Amsterdam is te groot. Te groot voor een goede democratische controle, waardoor koninkrijken van bestuurders en ambtenaren kunnen ontstaan. De discussie in bestuurlijk Nederland ging de afgelopen jaren over de fusie van kleine gemeenten, maar de daadwerkelijke discussie moet gaan over de wijze waarop burgers nog invloed kunnen uitoefenen op het lokaal bestuur. Een te grote schaal is funest.



Dat is in Amsterdam het geval. Zeker na het afschaffen van de stadsdeelraden. Deze zijn vervangen door marionetten van het centrale stadsbestuur en er is een praatclub overgebleven als fopspeen voor buurtbewoners. De democratische controle van het beleid van de gemeente is daarmee overgelaten aan 45 raadsleden gesteund door een kleine griffie. 45 parttime volksvertegenwoordigers moeten tegenwicht bieden aan 14.000 ambtenaren.



Dat is een scheve verhouding. De politieke macht in Amsterdam ligt daarmee in de Stopera en niet in de buurten van de stad, niet bij de bevolking en ook niet bij de volksvertegenwoordiging. Het gevaar is daarmee dat regentesk gedrag niet meer wordt gecorrigeerd.



Bedrijfseconomisch model

In de afgelopen periode is de discussie in Nederland gegaan over gemeentelijke schaalvergroting. In het kader van termen als bestuurskracht en efficiency, is de (lokale) democratie echter meer dan een bedrijfseconomisch model.