'Betalingsbedrijf Adyen werkt aan beursgang'

Volgens bronnen aan persbureau Bloomberg wil Adyen de banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs inhuren om de beursgang te begeleiden.



Naar verluidt zou de beursgang dit jaar plaats kunnen vinden, waarbij een bedrag tot 1 miljard euro opgehaald kan worden. Volgens de bronnen wordt onder meer gekeken naar Amsterdam en New York. Er is nog geen definitief besluit genomen, aldus de ingewijden. In december had Adyen nog laten weten dat een beursgang een optie is voor de onderneming, maar dat er geen actieve voorbereidingen werden getroffen.



Betalingen

Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven, waaronder Facebook, Spotify, Uber en Netflix. Het geldt als een van de meest veelbelovende technologiebedrijven van Europa. Een investeringsronde in 2015 hing aan het in Amsterdam gevestigde Adyen een prijskaartje van 1,5 miljard dollar. De waarde zou nu tussen de 5 miljard tot 10 miljard euro worden geraamd. De omzet van Adyen is de afgelopen jaren sterk gegroeid.



Tot de investeerders in Adyen behoort onder meer het beleggingsbedrijf Iconiq Capital, waarin bekende namen uit de Amerikaanse technologiesector meedoen zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg en topman Jack Dorsey van Twitter. Ook het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek behoort tot de investeerders van Adyen.



