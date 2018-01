'Benaouf A. zou met autoband van luchtplaats worden gehesen'

Op 11 oktober nam de politie het toen uitverkoren vliegveld Kempen Airport bij Budel over

Hij beschrijft gedetailleerd hoe hij 'eerst één en later nog één' gedetineerde uit de gevangenis van Roermond had moeten bevrijden.



De groep had volgens justitie prepaidtelefoons aangeschaft die alleen tijdens en rond de bevrijding zouden worden gebruikt.



De politie werd door de helikopterverhuurder getipt omdat verdachte Ismail el M. een grote helikopter voor vier of vijf personen wilde huren terwijl hij met alleen zijn vriendin een romantische rondvlucht zei te willen maken.



Hij wilde ook niet vertrekken vanaf Lelystad, zoals gebruikelijk en zoals zeker voor een Amsterdammer voor de hand zou liggen, maar vanaf een helikopterplatform in het Limburgse Heythuysen: slechts kilometers van Roermond.



Technische mankementen

De reservering voor 4 oktober werd geannuleerd onder het mom van technische mankementen. Op 11 oktober nam de politie het toen uitverkoren vliegveld Kempen Airport bij Budel over.



Daar en na wilde achtervolgingen in Brabant en Limburg werden die dag al drie verdachten gearresteerd. Eén verdachte is tijdens een achtervolging door een arrestatieteam doodgeschoten.



Inmiddels zitten zeven verdachten vast, van wie de eerste vijf woensdag op een inleidende zitting terecht staan. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.



