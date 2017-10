'Benaouf A. weg uit gevangenis Roermond'

Dat meldt dagblad De Limburger donderdag op basis van 'betrouwbare bronnen'. Volgens de krant werd A. rond 17.00 uur met een politiehelikopter vervoerd naar zijn nieuwe onderkomen.



Op woensdag voorkwam de politie de bevrijding van een gevangene die is veroordeeld voor een liquidatie in de Amsterdamse onderwereld. Het zou gaan om A., maar de politie wilde dit bevestigen noch ontkennen.



De bedoeling zou zijn geweest de zware crimineel te bevrijden en hem te vervoeren via een gekaapte helikopter. Bij de verijdeling van dit plan door de politie werden meerdere verdachten aangehouden en werd een verdachte doodgeschoten. Ook is een aantal verdachten nog voortvluchtig.



A. is een kopstuk in de criminele onderwereld. Vanwege het ingang zetten van de moord op Najeb Bouhbouh in 2012 kreeg A. vorig jaar in hogerberoep twaalf jaar cel.

Ook werd A. zelf doelwit van een schietpartij in de Staatdsliedenbuurt in datzelfde jaar. Hij werd die avond vanuit een rijdende Audi beschoten.



Lees meer: Wie is Benaouf A.?