'Belastend' gesprek met Peter R. de Vries in dossier Holleeder

Waar Holleeder altijd heeft ontkend dat hij de malafide vastgoedmagnaat Jan-Dirk Paarlberg in Londen had opgezocht om hem onder druk te zetten opdat die zou meewerken aan het wegsluizen van de van Endstra verkregen miljoenen, geeft hij dat in het opgenomen gesprek met De Vries toe.



"Ik heb hem (Paarlberg) hierover aangesproken in de wc van hotel Dorchester," citeert NRC Holleeder in dat gesprek. Achteraf zegt Holleeder wel te begrijpen dat Paarlberg dat gesprek als bedreigend heeft ervaren.



Ook de voor het witwassen veroordeelde Paarlberg heeft het gesprek in Londen altijd ontkend.



Belang

Peter R. de Vries wordt maandag opnieuw verhoord, over de gespreksopname. Advocaat Sander Janssen van Holleeder laat weten dat hij pas op de zitting wil reageren, 'waar het hoort'.



Op Twitter schrijft hij wel: "In de tussentijd doet men er goed aan zich af te vragen welk belang er voor partijen zou kunnen zijn om dit steeds via de media te blijven spelen."



Willem Holleeder wordt in zijn sinds februari lopende strafzaak beschuldigd van het geven van de opdrachten voor vijf liquidaties, waardoor zes doden vielen. In februari staat het requisitoir van aanklagers Lars Stempher en Sabine Tammes gepland, waarin zij uiteindelijk naar verwachting levenslang zullen eisen.