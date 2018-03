'Bekende criminelen betrokken bij moord op Cor van Hout'

Sjaak B. is in het grote liquidatieproces Passage veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor wapenhandel. Hij overleefde een schot door zijn hoofd in Panama. Zijn naam is al vaak genoemd in relatie tot de liquidatie van Van Hout, maar justitie had onvoldoende bewijs om hem voor de moord op Van Hout te vervolgen.



Over de in het Passageproces tot levenslang veroordeelde Jesse R. zegt Astrid ook te hebben gehoord dat die bij de liquidatie van Van Hout was betrokken.



Van de crimineel Ariën K., die aanzat bij de lunch voordat Van Hout werd doodgeschoten, zegt Astrid te hebben gehoord dat die van Gilbert Rommy, zoon van 'de Zwarte Cobra' Henk Rommy, gehoord had dat Jesse R. betrokken was.



Astrid: "Jesse R. was na de moord drie dagen doorgesnoven. Hij had heel veel spijt, zei Gilbert tegen Ariën."



