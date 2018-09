'Bekeerde ex-moslims vrezen regelmatig voor veiligheid'

Burgemeester Femke Halsema neemt het probleem serieus en beloofde onderzoek naar groepen die zich bedreigd voelen.



Boertjens vertelde dat regelmatig moslims zich laten bekeren in zijn kerk. "We moeten tijdens de doop vragen om geen foto's te maken. Bekeerde ex-moslims krijgen te maken met sociale druk uit familie en omgeving, belediging en uitschelden. Mensen worden met geweld bedreigd, of met de dood."



De bereidheid om aangifte te doen, is gering. Halsema beloofde naar de kerk van Boertjens te gaan om daar te praten met kerkgangers. Ze wil best onderzoek doen naar de problemen, maar zei ook dat er een grote groep is die zich bedreigd voelt. "Als we onderzoek doen, zijn bekeerlingen daar onderdeel van."