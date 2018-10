'Bedreigen het nieuwe eisen' bij huisartsenpost Zaandam

Runhaar werkte maandag als regiearts op de Huisartsenpost in Zaandam. In die functie overlegt hij met de triagisten, de mensen aan de balie, of patiënten direct geholpen moeten worden of dat ze kunnen wachten op hun eigen huisarts de volgende morgen.



"Natuurlijk treffen wij mensen die hevig ongerust zijn en zich daarom niet altijd even diplomatiek uiten. Als je angstig of onzeker bent, kan dat gebeuren. Dat is ook geen probleem, daar kunnen we mee omgaan.''



Geen aangifte

Maar, merkt Runhaar, steeds vaker komt de agressie niet voort uit emotie, maar is het 'een manipulatief middel om je zin door te drijven'. Dat stuit hem tegen de borst.



"Gisteravond ben ikzelf drie keer bedreigd, de triagisten zelfs vaker. Mensen die dreigen dat ze de boel kort en klein komen slaan als ze niet direct worden geholpen. Of me willen vermoorden of me een verlamming komen schoppen.''