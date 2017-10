Ik loop met je rond, vriend,

al besef ik al te goed dat je geen vriend bent

in de dagelijkse betekenis die we aan het woord vriend toekennen

want jouw vriend wil iedereen wel zijn en dat gaat niet



bondgenoot dan, in de strijd voor een betere wereld die niet kwam

maar die jij in je laatste dagen toch wist op te roepen

in de golf van liefde die door onze stad kwam spoelen

in de tranen die wij mensen laten lopen

nu je zo koninklijk afscheid van ons nam.



Ik zou alle goede herinneringen aan jou nog eens tot leven willen wekken

maar weet dat het zinloos zou wezen, in de angstwekkende menigte

ontroostbaren die toch troost bij je zoeken

terwijl het andersom zou moeten zijn.



Hier dan: bedankt man,

voor wie je was, voor wat je deed: voor iedereen, voor mij,

voor onze teerbeminde - en voor velen ook zo liefdeloze - stad

maar een stad bemint niet, een stad heeft geen hart.



Dat hart, dat was jij.



F. Starik