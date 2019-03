'Banden tussen school Cornelius Haga en terreurgroep'

Ook werden onderwijsinspecteurs deze week zo gehinderd in hun werk, dat zij hun onderzoek niet konden voortzetten. Donderdagmiddag is het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum op het matje geroepen bij burgemeester Halsema, om opheldering te geven.



De informatie over banden tussen personen op de school en het 'Kaukasus Emiraat', heeft burgemeester Halsema ontvangen van de AIVD en de Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad.



Banden verbreken

Het bestuur van de school is door Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman verzocht om per direct op te stappen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de personen die contacten onderhielden met het Kaukasus Emiraat alle banden met de school verbreken. Of het om docenten gaat is niet duidelijk, de burgemeester spreekt van 'richtinggevende personen' die 'jonge leerlingen' hebben beïnvloed.



Lees ook: Wat weten we over het islamitische Cornelius Haga Lyceum?



Zolang de schoolleiding en de 'richtinggevende personen' niet zijn teruggetreden bevriest de gemeente de financiering. "Het college legt een moratorium op alle mogelijke gemeentelijke subsidies en de verzoeken voor nieuwe huisvesting."



Ook wordt een telefoonnummer geopend voor bezorgde ouders, 'om hen te informeren over de zeer zorgelijke situatie.'



Volgens de NCTV probeerden 'richtinggevende personen' de helft van het curriculum te wijden aan het salafisme en de leerlingen ook buiten de reguliere lestijden aan hun invloed te onderwerpen. Ook zou een godsdienstles bewust zijn gestopt toen duidelijk werd dat de Onderwijsinspectie langs wilde komen.



Per direct gesloten

De gemeente komt nu naar buiten met de bevindingen omdat Amsterdamse ouders tot 15 maart de tijd hebben om hun kind in te schrijven op een middelbare school naar keuze. Volgens Halsema gaat er geen acuut gevaar uit van de school, maar is ingrijpen nu wel noodzakelijk en onvermijdelijk.



Halsema en Moorman zeggen dat zij bereid zijn om alle maatregelen te treffen die tot hun beschikking staan richting het Haga, maar dat zij beschikken over een beperkt juridisch instrumentarium. Daarmee lijkt het stadsbestuur antwoord te geven op critici die willen dat de school per direct gesloten wordt. Hiertoe roept onder meer VVD-raadslid Marianne Poot op.



"Vanwege de vrijheid van onderwijs kan een school niet zomaar gesloten worden," zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Alleen als er niet aan de bekostigingsvoorwaarden wordt voldaan. En dat is in het geval van deze school niet aan de orde."



Het Kaukasus Emiraat

Het Kaukasus Emiraat is een terreurgroep die actief was tussen 2007 en 2015, schrijft Nationaal Coordinator Pieter Jaap Aalbersberg. In 2010 zaten de fundamentalistische moslims van deze groep achter de aanslag op de metro in Moskou.



Tussen 2009 en 2012 waren er contacten tussen de terreurgroep, en personen die nu op het Cornelius Haga actief zijn. 'De signalen geven ook aan dat zij zich omringen met salafistische aanjagers,' schrijft Aalbersberg.



Lees ook: Waar blijft het rapport voor het Cornelius Haga Lyceum? en Islamitische school Cornelius Haga groeit als kool