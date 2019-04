'Auschwitz-danseres' komt naar Amsterdam

Het theaterstuk is een productie van de jaarlijkse manifestatie Theater Na de Dam in samenwerking met Het Nationale Ballet en wordt uitgevoerd in Carré. Tijdens de eenmalige voorstelling kruipt prima ballerina Igone de Jongh in de huid van Edith, die in vernietigingskamp Auschwitz moest dansen voor de topnazi Joseph Mengele, de 'Engel des doods'. Mengele wordt gestalte gegeven door Pierre Bokma. Gerardjan Rijnders schreef de toneeltekst en Peter Leung bedacht de choreografie.



Eger houdt thuis in Californië nog altijd praktijk als psychotherapeute. Op 3 mei praat ze in Zeist met collega's over het gebruiken van je ervaringen, ook hele nare, als inspiratiebron voor de toekomst. De bijeenkomst met vakgenoten is volgens de organisatie daarvan eigenlijk de eerste aanleiding van haar komst naar Nederland.



Producties

Onder de vlag Theater Na de Dam werken jaarlijks, aansluitend op de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam, artiesten, toneelspelers en muzikanten mee aan voorstellingen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog of aan de hand van die oorlog kijken naar de wereld van nu. Ook jongeren hebben eigen producties of werken mee. Dit jaar zijn er 121 projecten.



In Internationaal Theater Amsterdam ofwel de Stadsschouwburg in de hoofdstad wordt er laat op de 4de mei ook een overgang naar Bevrijdingsdag op 5 mei gemaakt: van herdenken naar vieren. Onder anderen Douwe Bob, Michelle David, wederom Pierre Bokma en Igone de Jongh, Cello Octet Amsterdam, Lakshmi , Annet Malherbe en Hadewych Minis werken mee aan het programma, dat wordt gepresenteerd door Eric Corton. Deze Nacht Na de Dam wordt om 23.40 uur live uitgezonden op NPO 1.