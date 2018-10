'Astrid hád geen afscheid van Willem genomen'

Strafadvocaat Jos Rijser 'zit er echt mee'. Hij heeft lang getwijfeld of hij zich moest uitspreken tegen zijn ex-kantoorgenoot Astrid Holleeder. Nu is hij die twijfel voorbij.



De rechtbank is in het veelvoudige liquidatieproces aanbeland bij de dossiers over zijn vermoorde ex-cliënt Thomas van der Bijl, de criminele kroegbaas die op 20 april 2006 is doodgeschoten in zijn café De Hallen in Amsterdam-West. Het hoge woord moet eruit: "Astrid liegt.