'Artsen hebben deals met middelenindustrie'

Dat schrijft journalistiek onderzoekplatform Follow the Money (FTM) op basis van vijftig adviescontracten die het heeft opgevraagd.



Artsen nemen onder meer betaald zitting in adviesraden, geven scholing en training, houden lezingen op gesponsorde congressen en voeren onderzoek uit in opdracht van de producent.



In alle contracten zijn uitvindingen, ontdekkingen, onderzoeken, presentaties, rapporten of andere documenten met betrekking tot de diensten van de consultants geheim en het exclusieve eigendom van de producent van medische hulpmiddelen, aldus FTM.



"Dit is niet in het belang van de patiënten," zegt Tineke Wolfswinkel, advocaat bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten, die alle contracten heeft bestudeerd. "Het uitgangspunt van de wetenschap is het delen van kennis. De contracten houden dit proces in feite tegen.''



50.000 per jaar

Cardioloog Joris de Groot van het AMC zou een contract tot 50.000 euro per jaar hebben met een leverancier van producten om hartstoornissen tegen te gaan. In het contract staat een clausule dat op schending van de afspraken tussen arts en fabrikant 250.000 euro boete kan worden opgelegd, aldus FTM.



De cardioloog is volgens het contract verplicht te verschijnen op wetenschappelijke bijeenkomsten die door de fabrikant worden gesponsord.



Het platform vroeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vijftig adviescontracten op bij het AMC, het UMC Utrecht, het Erasmus MC en het Leids universitair medisch centrum.



Geen van die contracten zijn volgens FTM terug te vinden in het Transparantieregister Zorg. In dat register moeten artsen hun financiële relaties met fabrikanten opgeven. Maar volgens voorzitter Hans Simons van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen hoeven artsen hun contracten met de industrie niet te melden.