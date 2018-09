'Arjen Kamphuis verstopte zich op vrachtschip'

Volgens inwoners van Rognan vertrok rond 20 augustus vanuit Rognan een vrachtschip met een lading van de lokale fabriek Nexans naar Stavanger. Dat bevestigt een werknemer van Nexans, dat kabels maakt voor onder andere de offshore- en telecomindustrie.



De Noorse politie doet onderzoek naar dat scenario, zegt assistent-commissaris Bjarte Walle, die het rechercheonderzoek leidt, in een reactie. "Dit is een van de tips die we natrekken. Daar zijn we nog mee bezig. We hopen binnenkort te weten of de informatie al dan niet klopt. Net zoals dat geldt voor andere tips die we hebben binnengekregen."



