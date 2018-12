'Anouar B. bood twee ton voor valse verklaring'

Goran K. kreeg 9 jaar cel voor de moord op een 37-jarige Litouwer in Brabant in 2014.



Hij zat enige tijd samen met de voor betrokkenheid bij een liquidatie in België veroordeelde Benaouf A. op een speciale afdeling voor gedetineerden die levensgevaar liepen.



Benaouf A. was op 29 december 2012 het belangrijkste doelwit van de schutters in de Staatsliedenbuurt. Hij ontkwam, maar zijn vrienden Said el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) werden met grof geweld vermoord. Het groepje daders dat vluchtte in een Audi RS4 schoot vanuit de auto op de Haarlemmerweg met een kalasjnikov op twee motoragenten.



Bewijs

Benaouf A. heeft altijd stellig gezegd dat hij Anouar B., 'Popeye', heeft herkend als inzittende van de Audi, en als schutter die het vuur op hem opende. Die verklaring was een belangrijk onderdeel van het bewijs op grond waarvan de rechtbank B. tot levenslang veroordeelde.



Die cruciale verklaring van Benaouf A. is dan ook steeds onderdeel van hooglopend debat in het proces, waarin maandag het hoger beroep is begonnen.



Goran K. herhaalde op de openingsdag van het appèl dat hij het afgelopen half jaar in de gevangenis was benaderd door een medegedetineerde die hem geld bood om te liegen dat Benaouf A. aan hem (K.) had toegegeven dat hij (A.) had verzonnen dat 'Popeye' op hem had geschoten.



K. zegt dat hij steeds weigerde zo'n valse verklaring af te leggen over de door hem zeer gewaardeerde Benaouf A., waarna die medegedetineerde 'vijf à zes keer' ging bellen en dan terugkeerde om het bod te verhogen - uiteindelijk tot 200.000 euro.



Brieven

Uiteindelijk stuurde Goran K. brieven en een kaart aan Benaouf A. waarin hij omfloerst probeerde te laten weten dat wat speelde omtrent 'Popeye'. Die brieven werden onderschept doordat Benaouf A. in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught vast zit - de zwaarst beveiligde gevangenis van het land.



Uiteindelijk werd Goran K. over zijn brieven verhoord door de politie en opgeroepen als getuige in het hoger beroep - op aandringen van advocaten Inez Weski van Anouar B. en Bénédicte Ficq van diens eveneens tot levenslang veroordeelde medeverdachte Adil A.



Het verhoor van Goran K. begon warrig en ongestructureerd, maar kwam na bijna twee uur tot de kern: de beweerde poging tot omkoping van K.



Anouar B. heeft altijd, ook zeer emotioneel en verontwaardigd, gesteld dat Benaouf A. liegt dat hij hem in de Audi heeft herkend. Ook maandagmiddag had hij geregeld moeite zich stil te houden tijdens het verhoor van Goran K.



Anouar B., boos aan het slot van het verhoor tegen de getuige: "Waarom was meneer bang om twee ton te noemen, zoals hij zegt, maar is hij nu niet bang om hier mijn naam te noemen?"



Goran K.: "De brieven zijn al onderschept, dus de naam is al bekend."



