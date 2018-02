'Ancestors Unknown' werpt nieuwe kijk op geschiedenisles

'Vooral voor mensen voor wie hun geschiedenis gemarginaliseerd is, is het ontdekken van hun achtergrond van belang'

Birmaspoorlijn

Ancestors Unknown neemt geen dna-monster af, maar werkt met archieven en familie­geschiedenissen. Al gravend naar haar eigen geschiedenis - die haar tot in Mozambique voerde - kwam Saxon op het idee kinderen te leren zoeken en iets te leren over geschiedenis aan de hand van hun persoonlijke verhaal.



"Vooral voor mensen voor wie hun geschiedenis gemarginaliseerd is, is het ontdekken van hun achtergrond van belang. De meeste verhalen in geschiedenisboeken worden verteld vanuit de dominante partij, niet vanuit een Marokkaanse vrouw die als migrant naar Nederland kwam of van de mannen en vrouwen die tot slaaf zijn gemaakt."



'Verborgen geschiedenis'

Saxons visie sluit aan bij de huidige discussie over 'verborgen geschiedenis', perspectieven op het verleden die nauwelijks aan bod komen in de geschiedenislessen op school, zoals de slavernij, oosterse geschiedenis of bijvoorbeeld het effect van kolonialisme op de lokale bevolking.



Dieneke Blikslager, directeur van de Sint Jan, vindt het mooi hoe de geschiedenisles tot leven komt. "Ik krijg nu vragen waarom de Birmaspoorlijn en de oorlog in Korea niet in de geschiedenislessen voorkomen. Het zit niet in het curriculum, maar komt via de persoonlijke verhalen van de kinderen toch aan bod."



Saxon is blij met het effect van het project. "Je merkt dat kinderen heel andere gesprekken hebben met hun ouders en grootouders. Kinderen vinden veel vanzelfsprekend, maar als ze horen hoe opa's en oma's zijn gekomen waar ze nu zijn, kunnen ze niet stoppen met vragen stellen."