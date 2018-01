'Amsterdamse woningmarkt kan komst EMA aan'

Volgens intern onderzoek van EMA is 81% van de huidige 900 werknemers van plan volgend jaar mee te verhuizen naar het kantoor in Amsterdam. Over het daadwerkelijke aantal medewerkers dat meeverhuist lopen schattingen uiteen van 200 tot 700.



Internationale scholen

Voor die medewerkers en hun gezinnen heeft Amsterdam een projectteam opgestart. Dat gaat Londense gezinnen helpen bij de verhuizing naar Nederland, maar naar eigen zeggen ook bevorderen dat de nieuwkomers zich naast Amsterdam ook spreiden over regio's als Leiden, Den Haag, Utrecht en Alkmaar. Daar zijn voldoende internationale scholen, verzekert het college in antwoord op raadsvragen van SP'er Erik Flentge.



In Den Haag huizen bovendien al een aantal EU-agentschappen, waardoor die stad al faciliteiten heeft voor Europese ambtenaren. Omdat de Londenaren van huis uit al gewend zouden zijn aan lange reistijden zullen ze ook met wonen in een van die steden genoegen nemen, verzekert het college. "We verwachten daarom geen grote effecten op de woningmarkt of drukte in Amsterdam."



Hotels

De toename van het aantal hotelovernachtingen, een andere vrees van Flentge, is volgens het college ook te overzien. EMA heeft aangegeven op jaarbasis zelf 15.000 overnachtingen te zullen boeken, en daarnaast 15.000 bezoekers te verwachten die zelf boeken. Dat komt samen neer op 0,2% van het totale aantal overnachtingen.



In november haalde Amsterdam ten faveure van onder meer Milaan het EU-agentschap binnen, dat vanwege de naderende Brexit niet langer in Londen kan blijven. In maart start de bouw van een nieuw pand op de Zuidas, dat in april volgend jaar moet worden opgeleverd.



