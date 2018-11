Amsterdamse start-up Tiqets haalt investering van 23 miljoen op

Tiqets (2014) regelt digitale kaartjes voor 1600 musea en attracties in 140 steden in de wereld. Daarbij kan het voor extra aanloop zorgen met speciale acties als musea of attracties even in een dip zitten.



Het bedrijf zegt de afgelopen drie jaar zo zeven miljoen kaartjes te hebben verhandeld, waarbij het bedrijf per verkocht ticket commissie ontvangt. Bij Tiqets, gevestigd in Amsterdam Oost, werken 120 mensen.



Groeigeld

Tiqets haalde vorig jaar al bij dezelfde investeerders 17 miljoen dollar groeigeld op. De nieuwe ronde is bedoeld om sneller te kunnen groeien en concurrenten als Booking.com, dat zich ook op de markt van online tickets wil storten, van het lijf te houden.



Het bedrijf heeft al kantoren in onder meer New York, Bangkok, Rome en Wenen.



Maandag kreeg het Amsterdamse ontwerp softwarebedrijf Framer ook al een miljoeneninvestering, 24 miljoen dollar van het Britse Atomico.