'Amsterdams sisverbod is wassen neus'

De Stichting Stop Straatintimidatie is teleurgesteld in het halfslachtige tempo waarop Amsterdam het aangekondigde verbod op straatintimidatie invoert. "Het is onder Van Aartsen volledig stil komen te liggen," zegt woordvoerder Jessica van der Pluijm van de organisatie.



Het begon twee jaar geleden zo hoopvol. Nadat VVD-raadslid, inmiddels Kamerlid, Dilan Yesilgöz samen met het CDA in 2016 een initiatiefvoorstel had ingediend, bleek er een ruime meerderheid in de gemeenteraad die wel iets zag in een verbod op straatintimidatie.



Onder grote belangstelling was Amsterdam de eerste gemeente in Nederland die zo'n verbod in de gemeentelijke regels, de APV, opnam. De boete werd vastgesteld op 190 euro. Maar ruim twee jaar nadat de politiek groen licht heeft gegeven, is er nog geen sanctie uitgedeeld. Van der Pluijm: "De wet is er, maar er wordt niks mee gedaan. Het is symboolpolitiek. Een wassen neus."



Weinig prioriteit

In 2016 werd het voorstel aangenomen en ging burgemeester Van der Laan er voortvarend mee aan de slag. Maar inmiddels zijn er verkiezingen geweest en is GroenLinks, die tegen het 'sisverbod' stemde, de grootste partij in de stad geworden. Ook tegenstemmer D66 zit in de coalitie.